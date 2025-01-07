В Азербайджане утверждены новые пошлины

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в некоторые законы, связанные с исполнением закона "Об арбитраже".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, установлены пошлины в размере 100 манатов - за подачу заявления о выполнении вспомогательных функций в отношении арбитража, 50 манатов - за подачу заявления о признании и исполнении решений арбитражных судов о применении мер временных гарантий, 100 манатов - за подачу заявления об отмене решений арбитражных судов, 50 манатов - за подачу заявления об обеспечении принудительного исполнения решений местных арбитражных судов, 100 манатов - за подачу заявления о признании и исполнении решений иностранных арбитражных судов.