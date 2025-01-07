Аэропорт Дамаска открылся для международных рейсов

Аэропорт Дамаска впервые с 8 декабря 2024 года открылся для приема и выпуска регулярных международных рейсов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

"Да, прием самолетов возобновился, ожидаем борт из Катара, он уже вылетел", - сказал собеседник агентства, имея в виду рейс национальной авиакомпании эмирата "Катарские авиалинии" из Дохи. Возобновление полетов по этому маршруту со стандартной периодичностью три раза в неделю катарская сторона анонсировала еще 2 января. Кроме того, аэропорт с утра принял грузовой борт из Эр-Риада.

Также, по данным национальной авиакомпании "Сирийские авиалинии", 7 января открываются полеты между Дамаском и Дубаем. Еще один сирийский перевозчик - Cham Wings - возобновляет ежедневные рейсы в Шарджу.

Аэропорт столицы пока единственный из четырех аэропортов страны, вернувшийся к штатной работе. Вторая по величине воздушная гавань Сирии - в городе Алеппо - до 12 января продлила особый режим функционирования, подразумевающий необходимость специального разрешения сирийских авиавластей для приема или выпуска самолета. Рейсы из еще двух аэропортов - Латакии и Эль-Камышлы - приостановлены до 21 января.