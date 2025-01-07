Еще одна африканская страна дала жесткий ответ Макрону

С момента прихода к власти в мае 2017 года Эмманюэль Макрон оказался в центре ряда конфликтов и допустил грубые ошибки, ставшие отличительными чертами его мандата. Эти события сформировали вокруг него имидж президента, который порой неуклюж в своей риторике. Макрона критиковали за неуклюжесть его риторики или за подход, оторванный от определенных социальных и культурных реалий. Хотя зачастую это были речевые ошибки, они усилили недоверие среди части французского населения и международных партнеров. Это подчеркивает важность более взвешенной риторики и более инклюзивного диалога. Его стиль общения, который иногда называют профессорским или патерналистским, раздражает определенные слои населения. Они обвиняют его в том, что он недостаточно слушает и занимается нравоучениями, вместо того чтобы наладить реальный диалог.

Как передает Day.Az, не успев закончить свое выступление на традиционной конференции послов в Елисейском дворце 6 января, Президент Франции тут же подвергся критике. Сказанное Макроном о французском военном присутствии в Африке было воспринято неоднозначно. Он заявил, что африканские страны забыли поблагодарить Францию за ее многолетние заслуги, за "поддержку", оказанную странам Сахеля. В своей речи Президент представил изгнание французских вооруженных сил из некоторых африканских стран как реорганизацию французской военной структуры.

Реакция африканских стран не заставила себя ждать, Чад и Сенегал осудили высказывания Макрона.

Правительства Чада и Сенегала выразили глубокую обеспокоенность в связи с выступлением Президента Франции, отражающим его неуважительное отношение к Африке и африканцам.

Премьер-министр Сенегала Усман Сонко, в частности, осудил высказывание Макрона о том, что "вывод французских солдат из страны стал результатом переговоров Парижа и Дакара". В своей публикации в социальных сетях он назвал ошибочным утверждение о том, что вывод сотен французских солдат из страны был предложением Франции, а также о реорганизации присутствия французской армии.

Глава сенегальского правительства жестко отреагировал на слова Макрона о том, что Франция была права, прибегнув к военному вмешательству в Сахель против терроризма с 2013 года, но африканские лидеры "забыли сказать спасибо" и что "ни один из них не управлял бы сейчас суверенной страной" без Франции.

"Президент Эмманюэль Макрон заявил во время 30-й конференции послов, что между африканскими странами и Францией пройдут переговоры, нацеленные на принятие решения по вопросу вывода французских баз. Он продолжает утверждать, что уход Франции из африканских стран был просто вопросом удобства и вежливости. Хотел бы сказать, что это заявление абсолютно ошибочно по отношению к Сенегалу. На сегодняшний день никаких обсуждений или переговоров не проводилось, и принятое Сенегалом решение продиктовано исключительно его волей как свободной, независимой и суверенной страны. Он (Макрон - ред.) заявляет, что "ни один из африканских лидеров в регионе не управлял бы сейчас суверенной страной, если бы французская армия не была развернута там". У Франции нет ни силы, ни легитимности для обеспечения безопасности и суверенитета Африки. Напротив, Франция способствовала дестабилизации некоторых африканских стран, таких как Ливия.

Наконец, пришло время напомнить Президенту Макрону, что Франция сегодня была бы частью Германии, если бы африканские солдаты, которых иногда насильно мобилизовали, жестоко с ними обращались и даже предали, не были задействованы для защиты Франции во время Второй мировой войны", - заявил Сонко.