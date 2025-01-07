Яйлагюль Рамазанова о возвращении в спорт

"Теперь я настроена более решительно".

Как передает Day.Az, об этом İdman.biz заявила лидер сборной Азербайджана по стрельбе из лука Яйлагюль Рамазанова.

Олимпийская спортсменка, которая недавно сделала перерыв в карьере из-за рождения ребенка, возобновила тренировки. Она сообщила, что намерена вернуться в спорт в феврале:

"Я тренируюсь уже около месяца. Адаптация прошла легко, так как во время перерыва я продолжала тренироваться дома. Сейчас готовлюсь к чемпионату Азербайджана, который пройдет в феврале. Возможно, я приму участие в соревновании, организованном в России, но это еще не точно".

Главной целью азербайджанской чемпионки является завоевание медали на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе:

"После летних Олимпийских игр 2024 года в Париже я продолжу с еще большей решимостью. После возвращения из Парижа мне писали и звонили многие люди. Насколько мне известно, после моего выступления в спорте появились новые поклонники. На мой взгляд, главное не просто начать, а продолжать с решимостью. К сожалению, несмотря на большой интерес к стрельбе из лука, немногие продолжают заниматься этим видом спорта регулярно".

Стоит отметить, что Рамазанова стала первой в истории Азербайджана, кто вышел в 1/16 финала Олимпийских игр.