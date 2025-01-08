В Азербайждане аннулировали кредитные долги погибших в авиакатастрофе близ Актау

Кредитные обязательства граждан Азербайджана, погибших в результате крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" близ города Актау, выполнявшего рейс Баку-Грозный, погашены в полном объеме.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Ассоциации банков Азербайджана и Ассоциации микрофинансирования Азербайджана.

"Гибель экипажа и пассажиров в результате крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, глубоко потрясла и огорчила как весь азербайджанский народ, так и банковское сообщество.

В связи с этим трагическим событием, по рекомендации Центрального банка Азербайджанской Республики и по инициативе Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Азербайджанской микрофинансовой ассоциации (AMFA), кредитные обязательства граждан Азербайджана, погибших в результате авиакатастрофы в банках и небанковских кредитных организациях, были в полном объеме списаны за счет собственных средств соответствующих организаций.

От имени банков и небанковских кредитных организаций, действующих в Азербайджанской Республике, которые были рядом с азербайджанским народом и руководством страны в испытаниях всех времен, AБA и AMFA выражают глубокие соболезнования членам семей погибших в результате авиакатастрофы, а раненым желает скорейшего исцеления", - говорится в совместном заявлении.