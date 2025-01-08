"Мы оставили позади 2024 год, который был богат значимыми событиями для нашей страны".

Как передает Day.Az со ссылкой İdman.biz, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, оценивая декабрь 2024 года.

В 40-й колонке "Точке зрения министра" глава ведомства заметил, что с начала и до конца олимпийского года наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях 1718 медалей:

"Из них 666 золотых. Это свидетельствует о том, что в честь наших спортсменов в разных странах мира наш флаг поднимался 1718 раз и наш государственный гимн звучал 666 раз. Поздравляю нашу спортивную общественность с новым рекордом в истории азербайджанского спорта и желаю дальнейших успехов в новом году".

Министр отметил, что азербайджанский спорт всегда окружен высоким вниманием и заботой главы нашего государства:

"В конце года президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с представителями спортивной общественности - отличившимся в течении года спортсменам, тренерам и специалистам вручили государственные награды и ордера на квартиры. Думаю, это единственный случай в мире, когда глава государства традиционно встречается со спортсменами в конце каждого года. Конечно, это отличная мотивация для наших спортсменов. Широкое и всестороннее выступление главы государства на мероприятии, посвященном спортивным итогам года, стало для каждого из нас настоящей дорожной картой, программой нашей дальнейшей деятельности".

Гаибов сообщил, что еще одним успешным спортивным событием последнего месяца стало решение Международной федерации о создании в Азербайджане Европейской академии тяжелой атлетики.

"Также в последнем месяце года "Выставка классических автомобилей" Автомобильной федерации Азербайджана стала первым победителем Кубка пропаганды наследия членов-учредителей FIA. Поздравляю федерации тяжелой атлетики и автомобильную федерацию с этим успехом. В третий раз мы запустили наш традиционный проект "Плавание для всех". В проекте приняли участие более двух тысяч участников на 38 спортивных объектах по всей стране. Победители этого массового соревнования вышли в финальный этап между турецкими государствами. Мы также начали пятый этап проекта министерства "Научись плавать" в 35 городах и регионах. Основная цель обоих наших проектов - популяризация и развитие плавательного спорта. По итогам первых трех проектов, которые мы организовали в регионах, мы рады, что некоторые школьники научились плавать, а некоторые из них продолжили заниматься этим видом спорта на постоянной основе. Большое значение с точки зрения повышения внимания к этой сфере имели проведенные в Сумгайыте Детские Паралимпийские Игры".

Министр сообщил, что наша следующая "Спортивная столица" была выбрана на последнем заседании совета в этом году:

"После Губы и Габалы нашей первой "Спортивной столицей" станет город Газах. После Лянкярана и Сумгайыта эстафету "Молодёжная столица" продолжат Геранбой в 2026 году и город Исмаиллы в 2027 году. Конкуренция между регионами и городами за статус "Молодёжной столицы" и "Столицы спорта" обостряется с каждым годом. В качестве вице-президента следующего бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9) я участвовал в заседании бюро COP9 во время моего визита в Таллинн, столицу Эстонии. На конференции обсуждались вопросы укрепления международного сотрудничества в борьбе с допингом и другие важные вопросы. В рамках визита у меня состоялась двусторонняя встреча с главой эстонского государственного органа, ответственного за спорт, - министром культуры Хайди Пурга, и мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере спорта. У меня также было несколько международных встреч в Баку. На моей встрече с директором по развитию Всемирной федерации бадминтона Яном Райтом мы говорили о проделанной работе в направлении развития бадминтона. Во время моей встречи с турецкой делегацией, приехавшей в нашу страну в рамках "Программы обмена спортивными экспертами", мы обсудили вопросы сотрудничества".

Гаибов сообщил, что также стартовал III турнир по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева:

"Также сотрудники государственных учреждений в течение месяца активно участвовали в соревнованиях по спортивному скалолазанию, волейболу и бильярду. По итогам 29 соревнований, проведенных в течение года по 19 видам спорта, МЧС, SOCAR и МВД заняли первые три места в общем зачете, и мы поблагодарили их и наградили специальными кубками. В целом я хотел бы поблагодарить все государственные учреждения, которые активно участвовали в этих конкурсах. Ярким событием стало и проведение впервые в нашей спортивной истории проведения в Ханкенди после 50 лет пребывания на освобожденной территории - города Ханкенди чемпионата страны по бадминтону. Интересно, что это соревнование прошло 21 декабря 2023 года, в тот же день, через год после футбольного матча МОИК - "Карабах", прошедшего в Ханкенди. Мы в 17-й раз провели традиционную встречу с представителями спортивных федераций и рассказали о проделанной за последнее время работе и предстоящих задачах. Наши ежемесячные встречи со спортсменами стали традицией. На последней встрече года мы выслушали их впечатления от побед и обменялись идеями о будущих соревнованиях. В этом месяце мы провели традиционный прием граждан с жителями Агдама, Агджабеди и Лачина. Также я встретился с молодыми людьми, принимавшими участие в международных мероприятиях при поддержке министерства, выслушал их впечатления, идеи и предложения по поводу конкурсов.

Министр подчеркнул, что 2024 год ознаменовался большими успехами и новыми рекордами как в сфере молодежи, так и в сфере спорта:

"Достижения, достигнутые в обеих сферах в течение года, обеспечили более широкое и многогранное развитие потенциала нашей молодежи, а также укрепились и позиции нашей страны в международной спортивной экосистеме. Достигнутые успехи создают важные импульсы для достижения более инновационных и устойчивых результатов в будущем. Продолжая этот динамизм развития, можно будет создать новые возможности для молодого поколения и гарантировать, что они будут способствовать нашему национальному развитию в более широком масштабе".