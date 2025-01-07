https://news.day.az/officialchronicle/1721283.html Президент Ильхам Алиев: Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.
Президент Ильхам Алиев: Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются
Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.
Отметив, что, оглядываясь на недавнее и более отдаленное прошлое, можно сказать, что в мировой истории нет второй страны, восстановившей свою территориальную целостность собственными силами, глава государства подчеркнул: "Мы сделали это наперекор всем давлениям, угрозам и опасностям".
Президент Азербайджана добавил, что в мире не так много стран, способных проводить независимую политику.
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