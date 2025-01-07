МИД Азербайджана выразил соболезнования Китаю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю в связи с разрушительным землетрясением.

Как сообщает Day.Az, в своем сообщении на официальном аккаунте в соцсети "X" министерство выразило глубокую скорбь по поводу трагического события: "Глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении в китайском городе Шигацзе. Выражаем наши искренние соболезнования дружественному Китаю, семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

Отметим, что землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на юго-западе Китая. В результате стихии погибли 95 человек, еще не менее 130 получили ранения.