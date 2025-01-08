Победители "Большого шлема" в Баку получат крупное вознаграждение

Победители каждого турнира "Большого шлема" по дзюдо, один из которых пройдет 14-16 февраля в Баку, получат по пять тысяч евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такие цифры прописаны в регламенте соревнований "Большого шлема".

Серебряные призеры соревнований удостоятся чека на четыре тысячи евро, а бронзовые призеры получат по 1,5 тысячи евро.

Что касается общего призового фонда "Большого шлема", то он составляет 150 тысяч долларов.

Отметим, что первый подобный турнир в этом году состоится 1-2 февраля в Париже.

Ранее мы сообщали, что тренерский штаб женской сборной Азербайджана по дзюдо объявил первую спортсменку, которая примет участие в турнире "Большого шлема".