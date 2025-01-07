https://news.day.az/officialchronicle/1721263.html Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся будущих отношений с Ираном Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января, в частности, коснулся отношений между Азербайджаном и Ираном, а также будущего политики нового руководства Ирана.
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся будущих отношений с Ираном
Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января, в частности, коснулся отношений между Азербайджаном и Ираном, а также будущего политики нового руководства Ирана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: "Говорить об этом пока рано, потому что у нас не было каких-то серьезных контактов с нынешним руководством Ирана. Были определенные контакты между членами правительства, которые большей частью были связаны с экономическими и транспортными вопросами".
Президент Азербайджана также упомянул некоторые моменты, связанные с ухудшением отношений с предыдущим правительством.
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