https://news.day.az/world/1721079.html Наводнение затопило Саудовскую Аравию - ВИДЕО Сильное наводнение произошло в Саудовской Аравии. Под воду ушли улицы священных городов Мекки и Медины, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. Как сообщают СМИ, после проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили.
Наводнение затопило Саудовскую Аравию - ВИДЕО
Сильное наводнение произошло в Саудовской Аравии. Под воду ушли улицы священных городов Мекки и Медины, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщают СМИ, после проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили.
Метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидды.
Вода хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам и затопила города и поселки.
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