Наводнение затопило Саудовскую Аравию

Сильное наводнение произошло в Саудовской Аравии. Под воду ушли улицы священных городов Мекки и Медины, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщают СМИ, после проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидды.

Вода хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам и затопила города и поселки.