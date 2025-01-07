Вниманию желающих привезти машину из-за границы

Ввоз автомобилей из-за рубежа тесно связан с таможенными платежами. Во многих случаях мнение о том, что "купить за границей дешевле", может измениться из-за расходов на таможенное оформление. Именно эти платежи существенно влияют на конечную стоимость легкового автомобиля.

Но какие пошлины необходимо оплатить при ввозе автомобиля в страну по закону?

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в соответствии с законодательством при ввозе автомобиля в страну должны быть уплачены следующие платежи:

Таможенная пошлина на импорт - зависит от состояния автомобиля (новый или подержанный), объема двигателя внутреннего сгорания и составляет от 0,4 до 1,2 долларов США за каждый кубический сантиметр, а для электромобилей - 15% от таможенной стоимости.

Налог на добавленную стоимость (НДС) - 18% от суммы таможенной стоимости, включающей другие платежи.

Акцизный налог - начинается с 600 манатов и варьируется в зависимости от объема двигателя, срока эксплуатации автомобиля и типа двигателя (бензиновый или дизельный).

Утилизационный сбор - для автомобилей возрастом от 4 до 7 лет составляет 400 манатов, для автомобилей старше 7 лет - 700 манатов.

Плата за свидетельство - 30 манатов.

Таможенные сборы - варьируются от 15 до 1000 манатов в зависимости от таможенной стоимости.

Плата за проведение таможенной экспертизы - 30 манатов.

Плата за электронные таможенные услуги - 30 манатов.

НДС на электронные таможенные услуги - 5,4 маната.

Государственная пошлина за выдачу сертификата соответствия стандартам - 30 манатов.

На основании этих выплат можно рассчитать, что для легкового автомобиля 2015 года выпуска с дизельным двигателем объемом 2500 куб. см, купленного в одной из европейских стран за 20 тысяч долларов США и доставленного в Азербайджан за 1000 долларов, потребуется заплатить таможенные сборы в размере 18 881,8 маната. Если у этого автомобиля бензиновый двигатель, общая сумма таможенных сборов будет меньше на 1097,4 маната и составит 17 784,4 маната.

Если страна-производитель приобретенного автомобиля подписала с Азербайджаном Соглашение о свободной торговле, один из платежей - таможенная пошлина на импорт - не взимается. Согласно двустороннему Соглашению, товары, ввезенные непосредственно из одной таможенной зоны в другую с предоставлением преференциального сертификата происхождения СТ-1, освобождаются от уплаты таможенной пошлины на импорт.

К таким странам относятся: Россия, Молдова, Украина, Грузия, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан.

Таким образом, если вышеуказанный автомобиль с дизельным двигателем произведен в одной из этих стран и импортирован оттуда в Азербайджан, общая сумма таможенных сборов составит не 18 881,8 маната, а 12 863,8 маната (на 6018 манатов меньше). Если у автомобиля бензиновый двигатель, сумма сборов составит 11 766,4 маната.

Кроме того, в последние годы легковые электромобили, возраст которых не превышает 3 лет, освобождены от таможенной пошлины на импорт и НДС. Это заметно снижает общую сумму таможенных платежей.

Например, для электромобиля 2022 года выпуска стоимостью 50 тысяч долларов США и дополнительных затрат на доставку в размере 1000 долларов общая сумма таможенных сборов составит всего 325,4 маната.

Также гибридные автомобили, возраст которых не превышает 3 лет и объем двигателя не превышает 2500 куб. см, освобождены от НДС при импорте. Таким образом, для гибридного автомобиля 2022 года выпуска стоимостью 30 тысяч долларов и затратами на доставку в размере 1000 долларов общая сумма таможенных платежей составит 5005,4 маната. Если это автомобиль 2016 года выпуска с бензиновым двигателем, таможенные сборы составят 16 180,8 маната, а для дизельного двигателя - 16 393,2 маната.