https://news.day.az/economy/1721135.html В Азербайджане увеличилось производство лакокрасочных изделий В январе-ноябре 2024 года в Азербайджане было произведено 38,2 тыс. тонн лакокрасочных изделий. Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате. Согласно информации, это на 2,4 тысячи тонн, или на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По состоянию на 1 декабря 2024 года запасы готовой продукции составили 333,6 тонны.
В Азербайджане увеличилось производство лакокрасочных изделий
В январе-ноябре 2024 года в Азербайджане было произведено 38,2 тыс. тонн лакокрасочных изделий.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.
Согласно информации, это на 2,4 тысячи тонн, или на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
По состоянию на 1 декабря 2024 года запасы готовой продукции составили 333,6 тонны.
Отметим, что за первые 11 месяцев прошлого года в Азербайджане было произведено 35,8 тыс. тонн лакокрасочных изделий.
По состоянию на 1 декабря 2023 года запасы готовой продукции составляли 224,9 тонны.
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