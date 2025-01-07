В Азербайджане увеличилось производство лакокрасочных изделий

В январе-ноябре 2024 года в Азербайджане было произведено 38,2 тыс. тонн лакокрасочных изделий.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, это на 2,4 тысячи тонн, или на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По состоянию на 1 декабря 2024 года запасы готовой продукции составили 333,6 тонны.

Отметим, что за первые 11 месяцев прошлого года в Азербайджане было произведено 35,8 тыс. тонн лакокрасочных изделий.

По состоянию на 1 декабря 2023 года запасы готовой продукции составляли 224,9 тонны.