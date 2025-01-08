https://news.day.az/officialchronicle/1721439.html Президент Ильхам Алиев принял секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана - ФОТО 8 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбара Ахмадиана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана - ФОТО
8 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбара Ахмадиана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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