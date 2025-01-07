Макрон, который все испортил: проживет ли Франция без госбюджета?

Франция вступила в 2025 год без государственного бюджета. Из-за правительственного кризиса бюджет, который должен был быть принят, как полагается, в начале осени, до сих пор не утвержден. Страна в 2025 году живет по бюджету 2024 года.

В августе газета Le Figaro назвала подготовку бюджета мучительным возвращением на землю после эйфории Олимпийских игр. Франция теряет контроль над своими государственными финансами, написала газета. Сложилась уникальная ситуация, потому что в стране "нет правительства, которое бы разработало его (бюджет), и парламентского большинства, которое бы проголосовало за него". Подобная ситуация складывалась ранее, например, в Бельгии, но там удалось сформировать временную коалицию, чтобы принять бюджет, во Франции же политические противоречия слишком остры. И чтобы повторить бельгийскую модель, как пишет издание, "нужно чудо".

Между тем, Франция находится в чрезвычайном финансовом положении вследствие роста государственного долга и бюджетного дефицита, а чуда так и не произошло.

Французские медиа характеризуют вступление страны в новый год без основных бюджетных законов как парадокс. Из-за политического кризиса не утверждены такие важные документы, как закон о госбюджете, закон о бюджете системы социального и медицинского страхования. Основные финансовые документы страны были подготовлены правительством Мишеля Барнье, отправленным в отставку после вотума недоверия в парламенте. Как можно узнать из RFI, для того, чтобы с 1 января сбор налогов и финансирование государственных расходов не прекратились, парламентом был принят специальный чрезвычайный закон. Согласно ему, государственные расходы будут осуществляться на основе прошлогоднего закона. Что может быть проще? Только одна "маленькая" проблема путается под ногами - расходы 2024 года были установлены на уровне 493 миллиардов евро, что на 7 миллиардов больше, чем планировало прописать в бюджете на 2025 год предыдущее правительство.

11 октября прошлого года правительство Барнье обнародовало законопроекты о государственных финансах на 2025 год, в которых значительно сокращались расходы и повышались налоги. На 40 миллиардов евро должны сократиться расходы, еще 20 миллиардов казна планирует получить за счет повышения налогов для крупнейших компаний и состоятельных французов.

Новый премьер-министр Франсуа Байру надеется до середины февраля согласовать бюджетные законы с парламентом, признаваясь, однако, что не уверен, что это у него получится.

Напомним, что Байру - четвертый за год премьер-министр, что говорит о серьезном политическом кризисе в стране. В конце декабря он пообещал после формирования нового состава Кабмина договориться с политическими силами в парламенте по поводу бюджета на 2025 год. Он пообещал, что примет бюджет без голосования только в безвыходной ситуации, понимая, что в этом случае парламент может поставить вопрос об отставке правительства. Он не хочет наступать на грабли своего предшественника, попытавшегося обойтись в вопросе бюджета без парламента и отправленного в результате в отставку. Второй вариант - осуществлять финансовую политику через указы правительства, а не бюджетное законодательство. Но это может еще более усложнить дело.

3 января в Елисейском дворце прошло первое заседание кабинета министров Франции с новым премьером и Макроном. Заседание продлилось меньше часа, и, что интересно, вопрос бюджета на 2025 год на нем, как пишут французские СМИ, не поднимался. Бюджет будет обсуждаться в следующий понедельник, 13 января.

Специальный закон, на основе которого без бюджета существует с 1 января Франция, позволяет новому правительству лишь взимать налоги и тратить столько, сколько было запланировано бюджетом прошлого года. Но даже если бюджет будет принят, все равно, как отмечают эксперты, выполнить план по снижению госдолга Парижу не удастся.

Накануне министр бюджета Амели де Моншален в интервью газете Le Parisien объявила, что новый бюджет должен быть принят до начала марта. Отсутствие бюджета порождает, по ее словам, экономическую неопределенность. "Специальный закон", по которому Франция работает с 1 января, несостоятелен, считает министр. "С 1 января государство привязано к бюджету 2024 года, который не соответствует потребностям 2025 года. Таким образом, цены, естественно, вырастут, как и зарплаты и расходы", - заявила Амели де Моншален.

Власти хотели бы удержать дефицит бюджета 2025 года хотя бы в пределах 5 процентов. Между тем, Евросоюз уже не первый год требует от Парижа снизить этот показатель до минимальных 3 процентов, принятых для стран-членов согласно правилам ЕС. Маастрихтский критерий ЕС (позволяющий вступить в еврозону) допускает дефицит не более 3 процентов ВВП.

Предыдущий премьер ставил целью решение финансовых проблем страны, в частности, проблемы ее внешнего долга. Он у Франции огромен - 3,3 триллиона евро, или же 113,7 процента ВВП, и на его обслуживание ежегодно уходят 50 миллиардов евро. Как говорил Барнье в эфире телеканала France 2, экономика страны находится в крайне сложной ситуации. "Я не буду исключать, что от наиболее обеспеченных сограждан может потребоваться участие в мерах по нормализации экономической ситуации", - предупреждал он о планах по "раскулачиванию" состоятельных граждан. Барнье обещал к 2029 году сократить дефицит бюджета до 3-процентного минимума, однако ему уже не придется исполнить своего обещания.

По мнению экспертов, непринятие скорейших мер может поставить Францию в ситуацию, в которой оказалась Греция. Если в стране не будет достигнуто согласие между политическими силами по такому основополагающему вопросу, как государственный бюджет, на сокращение внешнего долга и дефицита бюджета ей рассчитывать в ближайшем будущем не стоит, а Макрон войдет в историю Франции как президент, который все испортил.