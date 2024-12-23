Госдолг Франции вырос до рекордного показателя

Французский премьер Франсуа Байру уже заявляет, что для спасения экономики придется существенно поднять налоги. Против выступает местная оппозиция, которая пригрозила уже в начале следующего года вынести Байру импичмент.

На этом фоне нервы сдают и у президента Макрона. На днях он посещал французский остров Майотта, серьезно пострадавший от шторма. Когда жители начали жаловаться ему на то, что остались без крова и на бездействие властей, Макрон просто на них накричал.

Новости о проблемах в экономике приходят со всего Евросоюза. В Германии обанкротилась компания Gerhardi, которая производила хромированные детали и знаменитую звезду для Mercedes-Benz.