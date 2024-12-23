https://news.day.az/world/1717689.html Госдолг Франции вырос до рекордного показателя - ВИДЕО Госдолг Франции вырос до рекордного показателя - 3 триллиона и 300 миллиардов евро. Это абсолютный рекорд за все времена. Причем госдолг особенно быстро растет именно в последние несколько лет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Госдолг Франции вырос до рекордного показателя - ВИДЕО
Госдолг Франции вырос до рекордного показателя - 3 триллиона и 300 миллиардов евро. Это абсолютный рекорд за все времена. Причем госдолг особенно быстро растет именно в последние несколько лет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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