Большинство французов выступают за отставку Макрона

Более 60% французов высказались за отставку президента республики Эмманюэля Макрона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Odoxa-Backbone по заказу газеты Le Figaro.

61% опрошенных выступают за отставку действующего главы государства. Как отмечает издание, этот показатель вырос на 7 процентных пунктов с сентября 2024 года. 38% респондентов высказались против отставки, еще 1% участников исследования затруднились ответить.

Кроме того, 62% опрошенных характеризуют президентство Макрона как авторитарное. Большинство французов также считают, что Франсуа Байру не удастся продержаться в премьерском кресле до конца года - 86% респондентов убеждены, что президенту Франции в 2025 году придется назначать нового премьер-министра.

Опрос проводился 2-3 января, в нем приняли участие 1 005 человек.

Макрон назначил Байру на пост премьер-министра 13 декабря. Во главе правительства 73-летний лидер партии "Демократическое движение" сменил своего ровесника Мишеля Барнье. Последний ушел в отставку после того, как Национальное собрание (нижняя палата парламента) 4 декабря приняло резолюцию о недоверии кабмину Барнье из-за его попытки принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход парламента.