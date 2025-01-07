Гейдаров, Коцоев и Ко начинают первый зарубежный сбор

Команда Азербайджана по дзюдо приступает к первым международным сборам в наступившем году.

Как передает İdman.biz, сегодня в Миттерсиле (Австрия) открывается тренировочный лагерь Европейского Союза дзюдо (EJU). В нем примут участие ряд звездных имен, включая олимпийских чемпионов Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг). Ведущие азербайджанские дзюдоисты вместе со своими товарищами по команде будут готовится в Миттерсиле до 15 января, закладывая базу подготовки к сезону.

Также в сборах примут участие команды Франции, Швеции, Бельгии, Косово и многих других стран.

Также ожидается участие в тренировочном лагере двукратного олимпийского чемпиона из Японии Шохеи Оно, который начал карьеру наставника.