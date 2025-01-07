Японцы научились выращивать новые зубы

Японские ученые разработали уникальный инновационный препарат, который позволяет выращивать новые зубы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Agence France-Presse.

По информации агентства, данный препарат может стать альтернативой зубным протезам и имплантатам. Руководитель исследовательской группы Кацу Такахаси отметил, что это совершенно новая технология для мирового научного сообщества.

Первый этап испытаний, проводившихся на мышах и хорьках в течение 11 месяцев, продемонстрировал положительные результаты - у грызунов выросли новые зубы.

1 сентября японские ученые из университета Киото начали клинические испытания препарата для регенерации зубов, об этом сообщается на сайте больницы Китано. Они будут завершены в августе 2025 года. Если все пойдет по плану, препарат появится в продаже в 2030 году. В исследовании примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствует как минимум один коренной зуб. После завершения первого этапа тестирования лекарство испытают на пациентах от 2 до 7 лет, у которых с рождения нет по крайней мере четырех зубов.