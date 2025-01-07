https://news.day.az/world/1721000.html Трамп пожаловался на Байдена Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Америки Джо Байден усложняет процесс передачи власти. Как сообщает Day.Az, Трамп написал об этом в своей социальной сети "Truth Social".
Трамп пожаловался на Байдена
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Америки Джо Байден усложняет процесс передачи власти.
Как сообщает Day.Az, Трамп написал об этом в своей социальной сети "Truth Social".
"Байден делает все возможное, чтобы усложнить переход, включая беспрецедентные судебные процедуры, дорогие и странные исполнительные указания. Не переживайте, эти "указы" скоро будут отменены, и мы снова станем здоровыми, рассудительными и сильными", - отметил Трамп.
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