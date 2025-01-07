Трамп пожаловался на Байдена

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Америки Джо Байден усложняет процесс передачи власти.

Как сообщает Day.Az, Трамп написал об этом в своей социальной сети "Truth Social".

"Байден делает все возможное, чтобы усложнить переход, включая беспрецедентные судебные процедуры, дорогие и странные исполнительные указания. Не переживайте, эти "указы" скоро будут отменены, и мы снова станем здоровыми, рассудительными и сильными", - отметил Трамп.