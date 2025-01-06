Канадцы активно обсуждают отставку премьер-министра Джастина Трюдо, которая стала громким событием в политической жизни страны.

Как передает Day.Az, в социальной сети Х пользователи не сдерживали эмоций, выражая радость и надежду на перемены.

"Наконец-то! Это свежий старт для Канады," - написал один из пользователей.

Другие не менее категорично высказывались:

"Скандалы и провалы должны были привести к этому. Время для нового лидерства"

"Прощай, лузер."

Некоторые комментаторы назвали это событие "Днем освобождения Канады" и выразили уверенность, что страна "вылечится" после ухода Трюдо.

Отставка канадского премьера стала поводом для общественных дискуссий, а комментарии в соцсетях отражают широкий спектр мнений о будущем Канады. Особенно грустно сейчас, наверное, Армении, ведь она лишилась еще одного покровителя, а Никол Воваевич - друга, которому дарил носочки в цветах армянского национального флага. Напомним, что Джастин Трюдо все время безоговорочно поддерживал Армению и закрывал глаза на факты оккупации суверенных азербайджанских территорий.

Тут стоит отметить, что такая же участь ждет Макрошу.

Некоторые пользователи соцсетей, обсуждая отставку Джастина Трюдо, высказали мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон может стать следующим лидером, оказавшимся под давлением общественного недовольства.

"Макрон следующий!" - лаконично подметил один из пользователей.

Комментарий получил широкую поддержку, учитывая последние опросы во Франции, где 60% респондентов высказались за отставку нынешнего президента.

Политика Макрона, как и в случае с Трюдо, вызывает все больше критики как внутри страны, так и за ее пределами. Массовые протесты, недовольство пенсионной реформой и внутренние кризисы подорвали его популярность. В социальных сетях все чаще звучат призывы к смене руководства, а отставка Трюдо стала дополнительным поводом для сравнения.

Политическая "перезагрузка" непременно нужна и Франции. Отставка канадского премьера стала не только внутренним событием, но и подлила бензин в ситуацию Макрона.