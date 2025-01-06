Джастин Трюдо объявил об отставке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера. Его решению об отставке предшествовало падение популярности партии и открытые конфликты с другими ведущими либералами, передает Day.Az со ссылкой на BBC.

О своем решении Трюдо объявил во вторник на утренней пресс-конференции.

Источники канадских СМИ объясняли, что Трюдо решил объявить о своей отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии, который начнется среду. Там будет решаться вопрос о переизбрании партийного руководства, и Трюдо, как полагают, хотел избежать ситуации, когда собственные однопартийцы сместят его с поста лидера.

В последнее время Либеральная партия заметно растеряла популярность. Опросы общественного мнения предсказывают ее поражение на всеобщих выборах, которые пройдут в этом году не позже октября.

Трюдо возглавил партию в 2013 году, а в 2015 стал премьер-министром, после того как в том же году либералы одержали победу на парламентских выборах.