Многие жители Канады поддерживают идею о вхождении в состав США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США.

Как сообщает Day.Az, об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые Канаде для выживания. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо знал это и подал в отставку", - написал он.