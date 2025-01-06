https://news.day.az/world/1720992.html Многие жители Канады поддерживают идею о вхождении в состав США Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Как сообщает Day.Az, об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social. "Многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом.
Многие жители Канады поддерживают идею о вхождении в состав США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США.
Как сообщает Day.Az, об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые Канаде для выживания. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо знал это и подал в отставку", - написал он.
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