https://news.day.az/society/1720995.html На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение На азербайджано-иранской границе (на территории Ирана) зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6. Как передает Day.Az, об этом сообщает Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического службы. По информации, подземные толчки произошли в 17 км к северу от станции Ярдимлы.
На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение
На азербайджано-иранской границе (на территории Ирана) зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического службы.
По информации, подземные толчки произошли в 17 км к северу от станции Ярдимлы.
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