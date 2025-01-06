На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

На азербайджано-иранской границе (на территории Ирана) зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического службы.

По информации, подземные толчки произошли в 17 км к северу от станции Ярдимлы.