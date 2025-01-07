В Бразилии расшифровали черные ящики разбившегося самолета AZAL

Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил работу по расшифровке записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского Актау.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал G1, источники в ведомстве подтвердили завершение извлечения, сбора и проверки данных с двух бортовых самописцев.

Согласно газете O Globo, полученная информация уже передана властям Казахстана, которые занимаются окончательным расследованием трагедии.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли, а 29 выжили.

Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана было присвоено погибшим членам экипажа: Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову и Хокуме Джалил гызы Алиевой. Выжившие члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли были награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, причиной крушения стало внешнее физическое и техническое вмешательство, детали которого ещё предстоит установить.