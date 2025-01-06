Эрдоган сообщил, когда Турция запустит сотовую связь 5G

Турция намерена запустить сотовую связь пятого поколения (5G) в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Тайип Эрдоган в видеообращении к нации по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.

"Мы проведем тендер в рамках проекта создания национальной сети связи 5G в 2025 году, а в 2026 году планируем получить первый ее сигнал", - отметил Эрдоган.

Глава Минтранса Абдюлькадир Уралоглу ранее сообщал о начале испытаний в Турции сетей 5G. По его словам, разрешение на их использование получили 30 организаций, в том числе в международном аэропорту Стамбула.

Число пользователей мобильной связи в республике составляет около 87 млн. Из них почти 81 млн пользуются сетью 4.5G.