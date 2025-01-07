Азербайджан на внешнеполитическом поле действует на отлично

Автор: доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова

2025 год объявлен в Азербайджане годом Конституции и суверенитета. Как друг Азербайджана и как эксперт, плотно занимающийся Южным Кавказом, могу сказать: тут нет никакой патетики и помпезности, потому что эта страна реально отстояла свой суверенитет и даже в самые трудные времена умела принимать суверенные решения и делать независимые шаги.

Суверенитет как независимость, самостоятельность государства предполагает юридическую власть над собственной территорией и возможность осуществления политики без вмешательства извне. Этот принцип заключен в конституциях всех стран. Однако, юридически декларированный суверенитет не означает фактического, реального суверенитета. Например, реальный суверенитет предполагает наличие ресурса у данного государства, который предполагает саму возможность осуществления независимой политики, как внутри страны, так и вне ее.

Если такого ресурса нет, или он явно не достаточен, то государство при умелом управлении может использовать возможности стран-союзников, без ущерба для собственной независимости. Либо ему уготована судьба вечной марионетки, фактической колонии. Таких примеров тоже достаточно.

Одно из главных условий обеспечения реального суверенитета - это способность государства эффективно осуществлять контроль над своей территорией и границами, в том числе посредством оборонных мер. Безусловно, необходимо наличие устойчивой экономики, национальной идеи, объединяющей различные слои общества, и умелое управление, позволяющее избегать серьезных внутренних конфликтов.

Сам термин "суверенитет" звучит очень заманчиво. Но мы видим на примере ряда стран, что, провозгласив на волне "парадов суверенитета" независимость, они столкнулись с угрозой ее фактической утраты. Поскольку изначально не имели должного ресурса для достижения реального суверенитета. А те, кто пришли к власти, вместо работы над подъемом экономики и оборонного потенциала занялись разворовыванием и присвоением того, что было создано до них. Либо выставили собственное государство, фактически, на продажу. Зачастую сделав это даже не для его сохранения, а своей личной власти и безопасности. Таких примеров в различных точках мира, увы, хватает.

Очевидно, что реальный суверенитет во внешней политике не означает полной независимости от других международных игроков. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя - то же самое можно сказать и о международной "шахматной доске". Но одно дело, выстраивать умелую дипломатию, учитывающую интересы зарубежных партнеров или имеющиеся между ними противоречия, как это делает Азербайджан. А другое дело, полностью зависеть от воли другого государства и быть пешкой, разменной монетой, как это делает Армения.

И, наконец, очень значимый показатель - это способность государства к развитию, что достигается сочетанием умелого руководства страной и сплоченности общества.

Азербайджан в ходе героической 44-дневной войны вернул оккупированные территории, чем продемонстрировал всему миру способность отстоять свой суверенитет. Но не только вернул эти территории, этим землям дается новая жизнь, идут активные восстановительные и строительные работы, возвращаются к родным очагам переселенцы. В рамках Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики для бывших вынужденных переселенцев создаются достойные условия жизни, рабочие места. Азербайджан развивает освобожденные территории, и вложения в них увеличивают потенциал вашей страны.

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что о современном Азербайджане, его истории, культуре в мире за последнее время узнали многие. И в позитивном ключе. В том числе, благодаря прошедшей в 2024 году в Баку Климатической Конференции ООН СОР 29. Это масштабное мероприятие показало, что Азербайджан сейчас не только государство, обладающее реальным суверенитетом, но и страна, способная определять повестку дня по очень важным региональным и мировым вопросам.

Государства по-прежнему остаются основными субъектами международных отношений. Конечно, потенциал у государств очень разный. И утверждать, что все одинаково влияют на международную повестку, - это популизм. Все зависит от умения выстраивать союзнические отношения, тем самым добиваясь усиления своего потенциала.

Но есть и такое понятие, как объект мировой политики. И вот тут очень важно то, как государство определяет свою миссию. Глобальная разница между современным Азербайджаном и Арменией заключается в том, что официальный Баку формирует и реализовывает свою внешнюю политику на основе принципов международного права. Армения же являет собой токсичное государство, угрозу региональной стабильности. Идеология армянского национализма, фактически, давно уже стала официальной доктриной и поддерживается значительной массой населения страны. Во всяком случае, никакого политического и информационного отпора в армянских СМИ мы этому не видим. Очень большой резонанс вызвала недавно обнародованная видеозапись выступления бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна на собрании террористического объединения "Еркрапа" 23-24 июля 1993 года. Как справедливо заявили представители Общины Западного Азербайджана, выступление Левона Тер-Петросяна в качестве президента демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм, ненависть к азербайджанскому народу и оккупационную политику. Фактически, Тер-Петросян озвучил в этом выступлении еще в 1993 году внешнеполитическую миссию Армении, все последующие действия этой страны шли по указанной им стезе.

Своей Великой победой в 44-дневной войне Азербайджан не только освободил оккупированные территории, но и остановил воинствующих армянских националистов, аппетиты которых распространялись не только на сопредельные земли, но и на территории других стран, включая Россию. Внешнеполитическая миссия современной Армении, истоки которой озвучил Тер-Петросян, это зоологический национализм, с явными элементами нацизма. Ибо данная идеология построена на идее превосходства армянской нации над другими народами.

Пока гадина армянского нацизма жива, а ее идеологи и клевреты продолжают ткать международную паутину и вовлекать в свои преступные замыслы третьи страны и влиятельных лиц из других государств (в том числе, сугубо из материального интереса), покоя не будет. Причем, не только Азербайджану. Но и России. Армянский нацизм должен быть уничтожен. Ему не место на Южном Кавказе!

Отмечу и то, что если кто и виноват в проблемах современной Армении, так это не внешние силы, а ее власти, которые вместо того, чтобы завершить юридическое оформление мирного договора с Азербайджаном и начать выстраивание мирных, добрососедских отношений с соседними странами, ведут себя как вышедшая в тиражполитическая проститутка. Бегают во главе с Пашиняном по всем городам и весям, выставляют себя на продажу, сдают секреты своих стратегических партнеров и в открытую торгуют страной. Отрадно видеть, что все больше становится тех армян - и в Армении, и в диаспоре, кто считают такую политику губительной и призывают власти к разуму. Только услышат ли?

Что касается шагов официального Баку, то, конечно, мы в России, и не только эксперты, пристально следим за внешнеполитическими инициативами Азербайджана. И наблюдая за действиями Баку, я, как бывший преподавать Дипломатической Академии МИД России, могу оценивать их только на отлично.