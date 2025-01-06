В Старый Новый год в Баку состоится конкурс искусств "Umid 2025"

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 11-12 января пройдет конкурс искусств "Umid 2025", организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщает Day.Az.

"В первом крупномасштабном конкурсе года примут участие представители столицы и регионов страны. Конкурс искусств "Umid 2025" проводится уже 9 лет, с большим успехом. Главная цель проекта - оказание поддержки талантливым детям и молодежи, создание условий для их выхода на сцену и самосовершенствования. При этом следует подчеркнуть, что эта дата не зря совпадает со встречей Старого Нового года. Как следует из названия, конкурс искусств "Надежда" вдохновляет детей и молодежь начать новый год с новыми надеждами и мотивацией", - отметил основатель проекта, президент АТА Азиз Азизов.

Участники выступят в нескольких жанрах (фольклор, классика, эстрада) и видах искусства (песня, театр, вокал, художественное чтение, хореография, мода). Начиная с четырех лет, каждый ребенок, юноша и девушка могут продемонстрировать свой талант на конкурсе. Жюри конкурса состоит из заслуженных деятелей искусств, заслуженных и народных артистов.

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