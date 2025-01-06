https://news.day.az/society/1720899.html В Нахчыване произведено назначение на высокую должность Назначен новый заместитель министра образования Нахчыванской Автономной Республики. Об этом Day.Az сообщили в министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики. Было отмечено, что в связи с этим распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.
В Нахчыване произведено назначение на высокую должность
Назначен новый заместитель министра образования Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики.
Было отмечено, что в связи с этим распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.
Согласно распоряжению, Али Вели оглу Велиев назначен заместителем министра образования Нахчыванской Автономной Республики.
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