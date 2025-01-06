https://news.day.az/society/1720899.html

В Нахчыване произведено назначение на высокую должность

Назначен новый заместитель министра образования Нахчыванской Автономной Республики. Об этом Day.Az сообщили в министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики. Было отмечено, что в связи с этим распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.