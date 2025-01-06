В Нахчыване произведено назначение на высокую должность

Назначен новый заместитель министра образования Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики.

Было отмечено, что в связи с этим распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.

Согласно распоряжению, Али Вели оглу Велиев назначен заместителем министра образования Нахчыванской Автономной Республики.