https://news.day.az/sport/1720926.html "Карабах" сохранил свою позицию, "Сабах" продвинулся вперед Объявлен первый в 2025 году рейтинг лучших команд Европы. Как сообщает İdman.biz, в таблицу вошли 400 сильнейших клубов континента. В список вошли четыре представителя Азербайджана. Лучший в нашей стране - "Карабах". С 279 очками команда Гурбана Гурбанова сохранила за собой 63-е место.
"Карабах" сохранил свою позицию, "Сабах" продвинулся вперед
Объявлен первый в 2025 году рейтинг лучших команд Европы.
Как сообщает İdman.biz, в таблицу вошли 400 сильнейших клубов континента.
В список вошли четыре представителя Азербайджана. Лучший в нашей стране - "Карабах". С 279 очками команда Гурбана Гурбанова сохранила за собой 63-е место.
"Нефтчи" по-прежнему занимает 256-е место с 19 баллами. "Сабах", набравший на четыре очка меньше, поднялся на три позиции и занял 279-е место. "Зиря" также сохранила свое 291-е место с 14 очками.
Отметим, что список возглавляет "Реал Мадрид" с 2447 очками.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре