"Карабах" сохранил свою позицию, "Сабах" продвинулся вперед

Объявлен первый в 2025 году рейтинг лучших команд Европы.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу вошли 400 сильнейших клубов континента.

В список вошли четыре представителя Азербайджана. Лучший в нашей стране - "Карабах". С 279 очками команда Гурбана Гурбанова сохранила за собой 63-е место.

"Нефтчи" по-прежнему занимает 256-е место с 19 баллами. "Сабах", набравший на четыре очка меньше, поднялся на три позиции и занял 279-е место. "Зиря" также сохранила свое 291-е место с 14 очками.

Отметим, что список возглавляет "Реал Мадрид" с 2447 очками.