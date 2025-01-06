Армяне продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии

Позиции азербайджанской армии в направлении Лачина вновь подверглись обстрелу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

6 января примерно в 14:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Дыг Горисского района, вновь подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Забух Лачинского района.

Ранее мы сообщали, что армяне обстреляли позиции азербайджанской армии.