https://news.day.az/politics/1720875.html Армяне продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии Позиции азербайджанской армии в направлении Лачина вновь подверглись обстрелу.
Армяне продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии
Позиции азербайджанской армии в направлении Лачина вновь подверглись обстрелу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
6 января примерно в 14:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Дыг Горисского района, вновь подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Забух Лачинского района.
Ранее мы сообщали, что армяне обстреляли позиции азербайджанской армии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре