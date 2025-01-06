Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии

5 января с 22:00 до 22:10 подразделения вооружённых сил Армении, дислоцированные в районах населённых пунктов Дых и Ханазах Горусского района, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана, расположенным вблизи населённых пунктов Забух и Джагазур Лачинского района.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В последние дни армянские подразделения неоднократно обстреливали позиции азербайджанской армии. Все случаи нарушений были зафиксированы и задокументированы", - говорится в сообщении ведомства.