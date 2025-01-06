В Казахстане выявлены случаи заражения детей метапневмовирусом

В Западно-Казахстанской области выявлены два случая метапневмовируса у детей до 14 лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на казахстанские СМИ, санитарные врачи призвали жителей региона соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риск распространения инфекции, передает Day.Az.

Среди рекомендаций: проветривать помещения, избегать мест массового скопления людей, ограничивать контакт с заболевшими и изолировать их. Особое внимание просят уделить детям, не отправлять их в сады и школы при появлении симптомов простуды. При ухудшении состояния необходимо обращаться за медицинской помощью.

По данным Министерства здравоохранения РК, в стране уже зарегистрировано 30 случаев метапневмовируса.

Метапневмовирус человека - один из классических вирусов, циркулирующих во многих странах на протяжении десятков лет. Он передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции - кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение.