Почему абоненты "Азеригаз" получили двойные счета за декабрь? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В последние дни в социальных сетях активно обсуждается ситуация с двойными счетами за газ, которые были отправлены потребителям в конце прошлого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, многие граждане утверждают, что они получили два счета за одно и то же потребление газа, при этом во втором счете указана задолженность. Абоненты отмечают, что подобное не происходило в предыдущие годы, и они впервые столкнулись с подобным только в конце 2024 года.
Некоторые потребители заявляют, что задолженность, указанная во втором счете, не имеет отношения к ним, и выражают намерение выяснить все детали.
Редакция Qafqazinfo обратилась в ПО "Азеригаз" за разъяснениями. В ответ организация сообщила, что в связи с завершением года уведомления отправляются дважды - за первую и вторую половину месяца.
"Хотя счета отправляются дважды, на самом деле это сумма за один месяц: с 1 по 15 число и с 15 по 30-е. Эти уведомления не являются обязательными, и абонент может оплатить их в течение 30 дней. Это сделано для того, чтобы минимизировать дебиторскую задолженность перед наступлением нового года. Некоторые платят заранее для удобства, но в любом случае оплатить можно в следующем месяце", - уточнили в ПО "Азеригаз".
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