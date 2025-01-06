Почему абоненты "Азеригаз" получили двойные счета за декабрь?

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается ситуация с двойными счетами за газ, которые были отправлены потребителям в конце прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, многие граждане утверждают, что они получили два счета за одно и то же потребление газа, при этом во втором счете указана задолженность. Абоненты отмечают, что подобное не происходило в предыдущие годы, и они впервые столкнулись с подобным только в конце 2024 года.

Некоторые потребители заявляют, что задолженность, указанная во втором счете, не имеет отношения к ним, и выражают намерение выяснить все детали.

Редакция Qafqazinfo обратилась в ПО "Азеригаз" за разъяснениями. В ответ организация сообщила, что в связи с завершением года уведомления отправляются дважды - за первую и вторую половину месяца.