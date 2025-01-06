"До сих пор и ФКСБ ("Стяуа" Бухарест), и "Карабах" показали разные игры в Европе".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ бывший футболист сборной Румынии и ФКСБ Рауль Русеску.

37-летний бывший нападающий прокомментировал предстоящий матч своей бывшей команды с "Карабахом" в седьмом туре основного этапа Лиги Европы УЕФА.

Он сказал, что обе команды имеют хороший еврокубковый опыт:

"Однако, если сравнить, у ФКСБ опыта больше. На самом деле я ожидал большего от "Карабаха". Потому что они знают, как играть в таких турнирах. Но нынешняя ситуация иная. Думаю, погодные условия в Азербайджане сыграют решающую роль. Наш представитель считается фаворитом. Команда добилась успешных результатов в этом сезоне".

Опытный нападающий заявил, что шансы "Карабаха" на выход в следующий этап невелики:

"Команда находится не на лучшем месте в турнирной таблице. Ей будет сложно пройти в следующий этап. Однако многое будет зависеть и от трансферов, которые будут осуществлены зимой".

Русеску также поделился своими мыслями о главном тренере агдамского клуба Гурбане Гурбанове:

"Хотя я не знаком с ним лично, из того, что я читал, знаю, что когда-то он был хорошим футболистом, а сейчас является отличным тренером. Гурбанов пользуется большим уважением в Азербайджане. В футбольном мире непросто заслужить уважение и как игрок, и как тренер".

Отметим, что "Карабах" встретится с ФКСБ в Баку 23 января.