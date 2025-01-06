https://news.day.az/society/1720951.html

На некоторых улицах Баку будет временно приостановлена подача газа

Завтра, 7 января, в ряде улиц Сабунчинского и Хатаинского районов Баку будет временно приостановлена подача газа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Отключение будет происходить с 09:30 и продлится до завершения ремонтных работ.