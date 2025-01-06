"Сабаил" оформил первый трансфер

Азербайджанская футбольная команда "Сабаил" оформила первый трансфер игрока в зимнее трансферное окно.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба.

Представитель столицы подписал Марко Николича. С 26-летним сербским футболистом подписан контракт сроком на 1,5 года.

Отметим, что последней командой центрального защитника был "Туран", играющий в казахстанской Премьер-лиге.