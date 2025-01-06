https://news.day.az/sport/1720957.html "Сабаил" оформил первый трансфер Азербайджанская футбольная команда "Сабаил" оформила первый трансфер игрока в зимнее трансферное окно. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба. Представитель столицы подписал Марко Николича. С 26-летним сербским футболистом подписан контракт сроком на 1,5 года.
"Сабаил" оформил первый трансфер
Азербайджанская футбольная команда "Сабаил" оформила первый трансфер игрока в зимнее трансферное окно.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба.
Представитель столицы подписал Марко Николича. С 26-летним сербским футболистом подписан контракт сроком на 1,5 года.
Отметим, что последней командой центрального защитника был "Туран", играющий в казахстанской Премьер-лиге.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре