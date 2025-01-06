https://news.day.az/society/1720927.html Названо число местных наблюдателей на предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрировано 25 685 местных наблюдателей. Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов. Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.
Названо число местных наблюдателей на предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане
Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрировано 25 685 местных наблюдателей.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.
Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.
Ранее мы сообщали, сколько кандидатов зарегистрировано для участия в муниципальных выборах в Азербайджане.
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