Названо число местных наблюдателей на предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане

Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрировано 25 685 местных наблюдателей.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.

Ранее мы сообщали, сколько кандидатов зарегистрировано для участия в муниципальных выборах в Азербайджане.