https://news.day.az/society/1720914.html Сколько кандидатов зарегистрировано для участия в муниципальных выборах в Азербайджане? - ЦИФРЫ Для участия в муниципальных выборах зарегистрировано 16 174 кандидата. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК, передает Day.Az. Председатель ЦИК сообщил, что от 23 политических партий зарегистрировано 8429 человек.
Сколько кандидатов зарегистрировано для участия в муниципальных выборах в Азербайджане? - ЦИФРЫ
Для участия в муниципальных выборах зарегистрировано 16 174 кандидата.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Председатель ЦИК сообщил, что от 23 политических партий зарегистрировано 8429 человек.
Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.
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