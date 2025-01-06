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Сколько кандидатов зарегистрировано для участия в муниципальных выборах в Азербайджане? - ЦИФРЫ

Для участия в муниципальных выборах зарегистрировано 16 174 кандидата. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК, передает Day.Az. Председатель ЦИК сообщил, что от 23 политических партий зарегистрировано 8429 человек.