Когда возобновится железнодорожный маршрут Баку-Астара?
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) с 3 января запустило маршрут Баку-Балакен-Баку в ночное время суток.
Начало работы поездов в направлении Балакена актуализировало вопрос о том, когда будет восстановлен маршрут Баку-Астара.
Как передает Day.Az, ведущий специалист отдела по связям с общественностью АЖД Бахтияр Гаджиев сообщил Trend, что в направлении Баку-Астара в настоящее время осуществляются грузовые перевозки.
"В настоящее время железнодорожная инфраструктура на этой территории не позволяет организовать пассажирские перевозки. Для организации пассажирских перевозок в этом направлении необходимо перестроить железнодорожную инфраструктуру.
Железная дорога Баку-Астара будет сначала спроектирована, а затем поэтапно отремонтирована", - отметил он.
Ранее мы опубликовали новые тарифы на маршруте Баку-Балакен-Баку.
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