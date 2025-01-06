В Европе встревожились из-за быстрого расхода газа

Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, поскольку холодная погода увеличивает потребность в отоплении, а на этой неделе ожидается новое понижение температуры", - говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, огромные подземные хранилища европейского региона, которые действуют как буфер против более плотных потоков, заполнены чуть более чем на 70% по сравнению с примерно 86% год назад.

Агентство отмечает, что в настоящее время риска немедленного дефицита нет, быстрое истощение может затруднить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и рискует повлиять на краткосрочные цены.

"Чем ниже будут уровни хранилищ на конец марта, тем сложнее будет региону пополнить их перед следующей зимой", - заявила руководитель исследований природного газа Goldman Sachs Group Inc Саманта Дарт.