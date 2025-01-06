https://news.day.az/sport/1720948.html Новый игрок в "Орду" "Орду" подписал нового баскетболиста. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Представитель столицы подписал контракт с покинувшим "Абшерон" Наджафом Бабаевым.
Новый игрок в "Орду"
"Орду" подписал нового баскетболиста.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Представитель столицы подписал контракт с покинувшим "Абшерон" Наджафом Бабаевым.
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