"Туран-Товуз" сыграет в Анталье с "Пахтакором"

Футбольная команда "Туран-Товуз", которая готовится ко второй половине сезона в Турции в Премьер-лиге Азербайджана, объявила своих соперников в контрольных матчах.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Девятого января команда встретится с румынской "Глорией Бузэу". Игра начнется в 17:00 по местному времени.

Вторая игра состоится через три дня. Представитель Товуза встретится с узбекским "Пахтакором". Этот матч также начнется в 17:00 по местному времени.

Отметим, что команда Курбана Бердыева продолжит подготовку в Анталье до 13 января.