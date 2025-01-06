https://news.day.az/sport/1720967.html "Туран-Товуз" сыграет в Анталье с "Пахтакором" Футбольная команда "Туран-Товуз", которая готовится ко второй половине сезона в Турции в Премьер-лиге Азербайджана, объявила своих соперников в контрольных матчах. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Девятого января команда встретится с румынской "Глорией Бузэу". Игра начнется в 17:00 по местному времени.
"Туран-Товуз" сыграет в Анталье с "Пахтакором"
Футбольная команда "Туран-Товуз", которая готовится ко второй половине сезона в Турции в Премьер-лиге Азербайджана, объявила своих соперников в контрольных матчах.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Девятого января команда встретится с румынской "Глорией Бузэу". Игра начнется в 17:00 по местному времени.
Вторая игра состоится через три дня. Представитель Товуза встретится с узбекским "Пахтакором". Этот матч также начнется в 17:00 по местному времени.
Отметим, что команда Курбана Бердыева продолжит подготовку в Анталье до 13 января.
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