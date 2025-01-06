Президент Северной Македонии выразила соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновская-Давкова направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью и ранением людей в авиакатастрофе вблизи города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

С чувством глубокой скорби восприняла известие о крушении самолета близ города Актау Республики Казахстан. Глубоко сожалею о гибели людей в этой ужасной трагедии.

От имени граждан нашей страны и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, дружественному народу Азербайджана и семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме.