Как запрет на ввоз автомобилей старше 10 лет повлиял на авторынок Азербайджана?

С 2025 года в Азербайджане вводится запрет на ввоз автомобилей, выпущенных в 2014 году, и старше.

Как передает Day.Az со ссылкой на XəzərXəbər, специалист по продаже автомобилей Сархан Гадиров отмечает, что снижение объемов импорта вызвало рост цен на старые машины.

По его словам, автомобили старше 10 лет подорожали на 1500-3000 манатов.

"Ожидать резкого повышения цен не стоит. Мы видим плавный рост, а объем импорта автомобилей в страну уже не такой, как раньше", - отметил эксперт.

Гадиров добавил, что некоторые компании и частные лица продолжают завозить машины под заказ.

"Цены на авто на рынках высокие, но покупателей нет. К концу 2025 года запретят ввоз автомобилей 2015 года выпуска. Поскольку доставка машин по заказу может занять 3-4 месяца, в будущем их количество также будет сокращаться", - пояснил он.

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