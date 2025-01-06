Президент Ильхам Алиев: Вина за то, что азербайджанские граждане погибли в авиакатастрофе, лежит на представителях Российской Федерации

Вина за то, что азербайджанские граждане погибли в авиакатастрофе, лежит на представителях Российской Федерации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

"Я не хочу пока раскрывать все материалы уголовного дела, первичное расследование и результаты его мне доложены, но могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал глава государства.