"Туран Товуз" подписал нападающего "Кяпаза"

Орхан Алиев покинул азербайджанскую футбольную команду "Кяпаз".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, нападающий "желто-синих" договорился с "Туран Товузом".

29-летний форвард, подписавший в начале сезона контракт с представителем Гянджи, сегодня вылетел в Турцию для участия на сборах "серых волков".

Отетим, что в первой половине сезона Алиев сыграл за "Кяпаз" 16 матчей и забил четыре гола.