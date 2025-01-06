https://news.day.az/sport/1720911.html "Туран Товуз" подписал нападающего "Кяпаза" Орхан Алиев покинул азербайджанскую футбольную команду "Кяпаз". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, нападающий "желто-синих" договорился с "Туран Товузом". 29-летний форвард, подписавший в начале сезона контракт с представителем Гянджи, сегодня вылетел в Турцию для участия на сборах "серых волков".
"Туран Товуз" подписал нападающего "Кяпаза"
Орхан Алиев покинул азербайджанскую футбольную команду "Кяпаз".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, нападающий "желто-синих" договорился с "Туран Товузом".
29-летний форвард, подписавший в начале сезона контракт с представителем Гянджи, сегодня вылетел в Турцию для участия на сборах "серых волков".
Отетим, что в первой половине сезона Алиев сыграл за "Кяпаз" 16 матчей и забил четыре гола.
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