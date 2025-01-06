Объявлена дата проведения суда над армянскими военными преступниками

Стало известно время суда над содержащимися под арестом в Баку армянскими военными преступниками.

Подготовительное заседание суда по уголовному делу назначено на 17 января, сообщает Day.Az.

Отметим, что обвинительный акт по уголовному делу был утвержден генеральным прокурором Азербайджанской Республики 16 декабря и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения по существу. Дело передано в Бакинский военный суд в производство судьи, председателя суда Зейнала Агаева.

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