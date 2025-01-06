В Баку строится новая дорожная развязка

В рамках проекта строительства автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4 продолжаются работы по строительству дорожная развязка в бакинском поселке Кюрдаханы, выполняемые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, новая дорожная развязка строится на участке длиной 1,8 км.

Отмечается, что развязка состоит из одного дорожного моста и четырёх ответвлений.

"В настоящее время на территории продолжается строительство нового дорожного полотна, установка дренажных колодцев и труб, а также строительство подпорных стен.

Строительство новой дорожной развязки обеспечит удобство движения в направлениях Бильгя, Кюрдаханы, Пиршаги, Новханы и Балаханы, а также улучшит безопасность и бесперебойность движения в этом районе.

Напоминаем, что для обеспечения безопасности участников дорожного движения, регулирования очередности движения автомобилей и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, до завершения ремонтных и строительных работ, Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел установил светофоры.

В связи с этим водителям рекомендуется быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и требования временных знаков и светофоров, установленных в зоне проведения работ", - говорится в сообщении ведомства.