В Азербайджане началось применение новых налоговых льгот

В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, началось применение новых налоговых льгот в секторе культуры. Цель новых изменений - стимулировать развитие этого сектора за счет привлечения большего количества инвестиций. В то же время это может привести к снижению затрат на ряд услуг в культурном секторе, а также к снижению цен.

Об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов, сообщает Day.Az.

Он отметил, что с этого месяца началось возмещение части НДС при оплате в безналичном порядке услуг в секторе культуры.

"Таким образом, возмещаются 50 процентов НДС при оплате в безналичном порядке услуг в сфере театральных представлений, кинопоказов, посещения музеев и концертов симфонических оркестров. Согласно другому изменению, с этого месяца в секторе культуры началось предоставление полного освобождения от земельного налога и 90-процентного освобождения от подоходного налога сроком на 5 лет. При этом размер льготы по налогу на прибыль (доход) был увеличен с 75 процентов до 90 процентов. По действующему законодательству, число субъектов, которым предоставлены льготы, увеличено с 1 до 5. К списку пользователей льгот добавлены театры, музеи, симфонические оркестры и сфера кинопродюсерства", - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что в 1 января этого года 75 процентов доходов журналистов освобождаются от подоходного налога без применения каких-либо условий.